POLITICA-MAGISTRATURA? NO!

lunedì 17 giugno 2019Le relazioni politica magistratura previste in ambito costituzionale? ''La Costituzione non dice questo e questa non c'entra con il rapporto politica-magistratura: e' una patologia di questo rapporto, che io continuero' a censurare in ogni occasione''. Cosi' il neo presidente dell'Anm, Luca Poniz, intervistato ad Agora' su Rai 3, conferma la linea dura sul caos che ha travolto il Csm e torna a prendere le distanze dal suo predecessore Pasquale Grasso. ''Tutti i magistrati credono che il confronto tra politica e magistratura avvenga nelle sedi proprie, questo non significa che non possano esserci riunioni dove si parlano. Quello che le indagini di Perugia hanno rivelato e' altro: non c'entra nulla il rapporto tra politica e magistratura. A quell'incontro c'erano persone che non avevano strettamente titolo per parlarne, questo risulta anche dalle incolpazioni disciplinari gia' elevate dal pg, non vorrei che si facesse confusione di piani - osserva -. Se altre indagini avessero rivelato identiche situazioni sarebbero state sempre identicamente illecite. Non ho possibilita' di vaticinare sul passato, ma mi rifiuto di credere che queste situazioni siano usuali e se lo sono state andrebbero colpite identicamente''.