SALVINI E' A WASHINGTON

lunedì 17 giugno 2019Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando con la stampa a Washington, ha detto: ''Faccio parte di un governo che non si accontenta piu' delle briciole a Bruxelles. Abbiamo un'idea di Europa diversa rispetto all'asse Berlino-Parigi-Bruxelles che ha portato a un livello di disoccupazione e precarieta' che non abbiamo mai avuto e un livello di immigrazione fuori controllo che non abbiamo mai avuto''. Salvini, poi, in merito alla sua trasferta negli States, ha anche chiarito: ''E' un viaggio che avrei gia' dovuto fare, e' la prima missione in veste di ministro e non ambisco a fare altro''. In merito all'Iran, ha detto di essere sulla stessa linea di Trump e ha spiegato: ''Sono contento che l'Italia abbia gia' da tempo allentato le sue relazioni economiche'' con l'Iran. Per poi aggiungere: ''Un paese che nel 2019 vuole cancellare dalla faccia della terra un altro paese come Israele non ha diritto di parola''. Salvini, inoltre, ha proseguito: ''Spero che i venti di guerra non soffino, ma non puo' esserci nessuna disattenzione nei confronti dell'Iran''. ''La Cina? Il business non e' tutto. Anche perche' potrebbero esserci benefici a breve termine che possono diventare una gabbia a lungo termine. Ho detto subito che se c'e' di mezzo la sicurezza nazionale non si transige. Se ci sono di mezzo i dati e il futuro degli italiani non si discute, credo che anche in questo caso abbia ragione Trump. sarebbe un errore strategico, non solo commerciale ma geopolitico, allontanare la Russia dall'Occidente per lasciarla nelle braccia della potenza cinese. Credo si debba fare di tutto per tornare al tavolo''.