BORIS JOHNSON GUIDERA' TORY

venerdì 14 giugno 2019LONDRA - Sempre piu' favorito - dopo il netto primato conquistato alla prima votazione di ieri - nella corsa per succedere a Theresa May come leader Tory e premier britannico, Boris Johnson resta comunque sotto il tiro dei sei rivali rimasti (per ora) in gara e di tutto il fronte avverso. A sparare a zero e' in particolare Mohammed Amin, presidente del Conservative Muslim Forum, una lobby di Tory di radici islamiche, il quale minaccia di dimettersi se l'ex ministro brexiteer - noto per aver paragonato le donne in burka a ''cassette per le lettere'' - dovesse diventare leader. Per Amin, ''essere popolari non basta, pure Adolf Hitler lo era'', anche se Boris non e' Hitler, ''ma un buffone''. Il piccolo e marginale Conservative Muslim Forum non pare in ogni modo poter creare problemi alla corsa dell'ex ministro degli Esteri. Tanto che alcune organizzazioni imprenditoriali lo considerano gia' premier in pectore e invitano le aziende a intensificare i preparativi per una Brexit no deal. Mentre ai rivali - in attesa del probabile ritiro di Matt Hancock - non resta che accusare Johnson di sfuggire al dibattito e ''allo scrutinio pubblico'', come afferma fra gli altri il secondo arrivato di ieri, Jeremy Hunt. Puntando il dito sulla tattica difensiva del favorito, che il suo team pare voglia tenere al riparo dalle leggendarie gaffe: unico fra i candidati al dopo May a non aver confermato la partecipazione a due dibattiti tv organizzati per domenica e martedi' da Channel 4 e Bbc.