DURIGON: GOVERNO SALDO

venerdì 14 giugno 2019''Non siamo su un crinale pericoloso per cio' che riguarda i rapporti nella maggioranza'': a rassicurare sulla tenuta dell'esecutivo e' il sottosegretario leghista al lavoro, Claudio Durigon, in un'intervista al Tempo in cui sottolinea la necessita' di andare avanti con la flat tax. ''Siamo in piena strutturazione di questo provvedimento. Le idee sono ben chiare, la volonta' quella di estendere la tassazione al 15% su alcune tipologie di reddito. Aspettiamo adesso - spiega - le relazioni tecniche per capire i costi effettivi, dato che e' complesso il riallineamento delle agevolazioni gia' esistenti. Sono convinto che la misura rientrera' in un giusto equilibrio''. Durigon minimizza la spaccatura su Radio Radicale: ''Per noi rappresenta una storia e una cultura che hanno il diritto di essere salvaguardate. Si tratta di priorita' diverse, evidentemente, ma non parlerei di una grossa incidenza nella vita del governo''. Con il M5s ''stiamo lavorando di comune intento sul decreto crescita, su proposte molto interessanti'', ad esempio ''tutti gli emendamenti che stiamo portando a compimento sulla norma della solidarieta' espansiva. Sono frutto di un punto di incontro importante tra noi e loro''. Sui minibot, ''sono uno strumento, un cavallo di battaglia positivo. Poi se si individuano strumenti migliori ben vengano''; commenta Durigon, che rivendica l'azione di governo. Con lo Sblocca cantieri, dice, ''abbiamo chiuso il cerchio della manovra, e adesso andiamo dritti con gli obiettivi della prossima legge di Bilancio: meno tasse, ancora investimenti e piu' potere salariale per le famiglie''.