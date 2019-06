MELONI: FDI E LEGA SI PUO'

venerdì 14 giugno 2019''Alle Europee abbiamo dimostrato con i nostri voti che, assieme alla Lega, siamo in grado di dare un governo stabile, con una linea chiara e condivisa, al Paese. E che gli italiani ci stanno chiedendo di farlo''. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in una intervista al Corriere della sera. ''Penso che prima di parlare degli assetti della coalizione - ha rilevato Meloni - Forza Italia debba chiarire la sua collocazione. Non faccio il buttafuori o il buttadentro dell'alleanza. Sto andando a Napoli dove incontrerò gli altri leader del mio gruppo in Europa, i Conservatori europei. Dall'altra parte vedo che il Ppe ipotizza di stare in una santa alleanza che va dai Verdi al Pse a Macron. Ma come, Berlusconi non aveva detto che non avrebbe fatto patti col Pse? Allora esca dal Ppe. Allo stesso tempo - ha aggiunto - serve una parola ferma in chiave interna: io e Salvini abbiamo detto che, se cade il governo, c'è solo il voto. Berlusconi non mi sembra abbia escluso anche altre ipotesi''. Su Toti Meloni ha detto: ''Stimo Giovanni e condivido molte delle cose che dice, vorrei ribadire che il mio partito si sta muovendo da tempo sulla strada dell'allargamento e dell'apertura a mondi civici, politici, sociali non tradizionali della destra. Il nostro appello è già stato raccolto, dagli elettori e da tante personalità che continuano ad avvicinarsi anche a noi in queste ore''.