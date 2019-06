SALVINI: ALLA UE 6 MLD ANNO

venerdì 14 giugno 2019''L'UE porto sicuro per l'Italia? E' sicuramente un porto a pagamento per l'Italia -ha dichiarato Salvini. A questa realtà che parla di infrazioni e di multe, noi paghiamo ogni anno 6 miliardi di euro in più di quelli che tornano indietro. Noi non siamo tra i Paesi che prendono ma tra quelli che danno e danno abbondantemente. Quindi sentirsi dare lezioni da un organismo che paghiamo profumatamente è cosa strana. Cosa ancora più strana il fatto che ci vogliano imporre regole e vincoli economici che negli ultimi 15 anni hanno dimostrato tutto il loro fallimento. Evidentemente la medicina è sbagliata e bisogna cambiare medicina. Io porto rispetto e chiedo rispetto. Con il voto delle Europee, gli italiani hanno ribadito che vogliono lavorare di più, mettere al mondo più figli, quindi bisogna rimettere al centro del dibattito europeo il lavoro, l'economia, la disoccupazione, le culle vuote. Senza sbattere i pugni sul tavolo, basta la testa e il rispetto, cosa che finora non sempre c'è stata. Noi isolati in Europa? Stiamo lavorando in comune accordo con altri Paesi. Siamo molto meno soli rispetto al passato. In passato l'Italia veniva data per scontata, neanche ci chiamavano, neanche consideravano perché tanto pagavamo, calavamo le braghe e stavamo zitti. Adesso c'è un confronto, fondato sui numeri e sul fatto che la manovra economica di autunno dovrà contenere un sostanzioso taglio delle tasse per abbattere il debito e far ripartire il lavoro e la crescita. Ci sarà un sostanzioso taglio delle tasse nonostante tutto e tutti, perché è quello che chiedono gli italiani, è quello per cui gli italiani ci hanno votato, non sto al governo per tirare a campare e raccontare favole''.