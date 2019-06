TOTI: VOTO ANTICIPATO? BALLE

giovedì 13 giugno 2019''Salvini non mi ha mai detto che si andra' a votare a settembre. L'ho sentito l'ultima volta per la nave dei migranti che e' sbarcata al porto di Genova, capita di sentirlo per molte ragioni ma non mi ha detto quando si andra' a votare. Si tranquillizzino tutti i parlamentari. Non credo di aver neanche raccontato una cosa del genere perche' sarebbe frutto di mitomania''. Cosi' il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a ''Un giorno da pecora'' su Radio1 Rai, smentisce le indiscrezioni riportate oggi da diversi quotidiani secondo cui avrebbe ricevuto una telefonata dal vicepremier Matteo Salvini che lo invitava a tenersi pronto per settembre. ''Tra l'altro- chiosa Toti- non sono neanche convinto che si voti a settembre ma nell'anno nuovo, dopo la legge di stabilita'. Poi penso che il presidente Mattarella non sciogliera' il Parlamento prima di aver sterilizzato l'aumento dell'Iva''.