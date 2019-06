TRIA:LITE CON SALVINI? BALLE

giovedì 13 giugno 2019Le notizie secondo le quali il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini si sarebbero scontrati ieri sulla flat tax sono ''false''. O, peggio, sono ''inventate''. Lo sostiene lo stesso ministro, arrivando a Lussemburgo per l'Eurogruppo. ''Tra l'altro - dice Tria - oggi ho letto sui giornali notizie che non so chi le diffonda, ma sono chiaramente false; saranno notizie di colore: che io abbia litigato durante un vertice di governo, che Salvini è uscito perché arrabbiato con me. Uno: siamo usciti insieme, perché uno andava per impegni al suo ministero e l'altro andava per impegni al suo ministero''. ''Ci siamo tranquillamente reincontrati alla Camera nel pomeriggio, al question time. C'è qualcuno che diffonde queste notizie false? O sono inventate? E' un mio punto interrogativo''. E' vero però che ci sono opinioni diverse all'interno del governo: ''Ci sono due parti politiche che hanno sempre avuto visioni diverse e si sono messe d'accordo'', ribatte infine Tria.