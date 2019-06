COMMISSIONE INCHIESTA SU CSM

giovedì 13 giugno 2019ROMA - Istituire una commissione d'inchiesta bicamerale sulle vicende relative al Csm e al presunto 'mercato delle nomine' nelle Procure: lo chiede Fratelli d'Italia, con un flash-mob che si e' tenuto stamani davanti al Senato, cui seguira' un disegno di legge a riguardo. Al flash mob erano presenti diversi parlamentari FdI, tra i quali il capogruppo al Senato, Luca Ciriani, e Daniela Santanche', che indossavano guanti bianchi e hanno srotolato uno striscione in cui chiedono ''Procure pulite'' e ''basta Lotti-zzazione della giustizia''. ''FdI e' l'unico movimento politico - ha detto Daniela Santanche' - che ha preso una posizione chiara sulla vicenda. Vogliamo procure pulite e stiamo coi magistrati onesti, che fanno bene il proprio lavoro. Chiediamo una commissione d'inchiesta bicamerale subito''. Le ha fatto eco il capogruppo Ciriani, per il quale ''i cittadini hanno diritto a una magistratura pulita. Chi fa il magistrato - ha proseguito - non puo' fare il politico e presenteremo una mozione a riguardo''. ''E il piu' grande scandalo - ha detto il capogruppo in commissione Giustizia, Alberto Balboni - che ha coinvolto la magistratura italiana dal dopoguerra a oggi''. FdI chiede anche l'azzeramento del Csm e la fine dello ''strapotere delle correnti'' al suo interno.