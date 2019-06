INTERESSI BTP IN FORTE CALO

giovedì 13 giugno 2019Il Tesoro ha collocato Btp a 3, 7 e 15 anni per complessivi 6,5 miliardi di euro con rendimenti decisamente in calo, nonostante le pesanti campagne di delegittimazione dell'Italia attuate dalla stampa, le minacce del presidente uscente della commissione ue e quelle di due commissari anch'essi a fine mandato. Il tasso del triennale (2,5 miliardi di euro con richieste per 4,5 miliardi) e' sceso a 1,05% da 1,24% dell'asta di maggio, quello del 7 anni luglio 2026 (1,5 miliardi con richieste per 2,9 miliardi) e' calato a 1,96% da 2,02% e quello del 7 anni dicembre 2026 (741 milioni con richieste per 2,16 miliardi) e' pari a 1,88%. Il tasso del 15 anni e' sceso dal 3% al 2,87% con un rapporto di copertura salito a 1,56, il piu' alto da maggio 2018. Con questo, arriva un forte segnale di solidità dell'Italia dai mercati finanziari internazionali, che in tutta evidenza smentiscono giudicandole non veritiere le accuse contro l'Italia da parte delle burocrazie ue per le quali l'Italia deve continuare a seguire le loro ''indicazioni'' nonostante abbiano fallito tutti gli obbiettivi che venivano indicati come risultati che certamente sarebbero stati raggiunti.