JOHNSON VINCERA':BREXIT DURA

giovedì 13 giugno 2019LONDRA - L'ennesima sconfitta subita dal Partito laburista in parlamento facilita l'ascesa di un leader dei Conservatori ultra-euroscettico. Lo scrive oggi il quotidiano britannico ''The Guardian'' da sempre vixino ai laburisti, all'indomani del voto alla Camera dei comuni con cui e' stata bocciata l'iniziativa legislativa del Labour tesa a scongiurare la possibilita' di una ''no-deal Brexit''. Il risultato politico della votazione di ieri, 12 giugno, e' che ora la strada e' spianata per i candidati piu' euroscettici alla guida del Partito conservatore e del governo. Il favorito e' l'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra Boris Johnson, che e' disposto a tutto pur di portare il Regno Unito fuori dall'Ue entro la scadenza per effettuare la Brexit, prevista per il 31 ottobre prossimo. A tal fine, Johnson e gli altri Tory ultra-euroscettici sono pronti a una ''no-deal Brexit'', eventualita' temuta da gran parte del mondo economico britannico, sostiene il ''Guardian''. Tuttavia, Johnson e' in testa nella prima fase della corsa alla guida del Partito conservatore e all'incarico di primo ministro del Regno Unito, sostiene anche il quotidiano britannico ''The Telegraph''. All'indomani dell'avvio della sua campagna per succedere a Theresa May nell'incarico di primo ministro e leader dei Tory, Johnson ha gia' raccolto il sostegno di 81 parlamentari conservatori. Nella prima fase della competizione per la leadership dei Tory e per la guida del governo, saranno i deputati dei Conservatori alla Camera dei Comuni a selezionare i due finalisti, i cui nomi saranno poi sottoposti al voto di tutti gli iscritti al partito.