MATRIMONIO? OK SEPARAZIONE

giovedì 13 giugno 2019''Ci sono matrimoni nulli per mancanza di fede. Poi magari il matrimonio non e' nullo, ma non si sviluppa bene per l'immaturita' psicologica. In alcuni casi il matrimonio e' valido, ma a volte e' meglio che i due si separino per il bene dei figli''. Lo ha detto il Papa nell'incontro con i Gesuiti in Romania, secondo quanto scrive p. Antonio Spadaro su La Civilta' Cattolica. Il Papa e' tornato anche a parlare del Sinodo sulla famiglia: ''Quando e' incominciato il Sinodo sulla famiglia, alcuni hanno detto: ecco, il Papa convoca un Sinodo per dare la comunione ai divorziati. E continuano ancora oggi! In realta', il Sinodo ha fatto un cammino''. Per il Papa ''sul problema matrimoniale dobbiamo uscire dalla casistica che ci inganna'' e ''si devono accompagnare le coppie. Ci sono esperienze molto buone. Questo e' molto importante. Ma servono i tribunali diocesani. E ho chiesto che si faccia il processo breve. So che in alcune realta' i tribunali diocesani non funzionano. E ce ne sono troppo pochi. Il Signore ci aiuti!'', ha concluso il Papa.