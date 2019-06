EUROZONA: -0,5% INDUSTRIA

giovedì 13 giugno 2019Ad aprile 2019, rispetto a marzo, la produzione industriale e' diminuita dello 0,5 per cento nell'area euro. Queste le stime di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. A marzo 2019, la produzione industriale e' diminuita dello 0,4 per cento nell'area euro e dello 0,2 per cento tra i Ventotto. Ad aprile 2019, rispetto all'aprile 2018, la produzione industriale e' diminuita dello 0,4 per cento nella zona euro e dello 0,1 per cento tra i Ventotto. Nell'area euro ad aprile 2019, rispetto a marzo 2019, la produzione di beni di consumo durevoli e' diminuita dell'1,7 per cento, quella di beni strumentali dell'1,4 per cento e quella di beni intermedi dell'1 per cento, mentre la produzione di beni di consumo non durevoli e' aumentata dello 0,2 per cento e dell'energia dell'1,4 per cento. Tra gli Stati membri, sono state registrate le maggiori diminuzioni della produzione industriale in Germania (-2,3 per cento) e Lettonia (-2 per cento). I maggiori aumenti sono stati osservati in Irlanda (+3,6 per cento), Portogallo (+2,9 per cento), Finlandia (+2,2 per cento) e Lussemburgo (+2,1 per cento). Nell'area euro ad aprile 2019, rispetto ad aprile 2018, la produzione di entrambi i beni intermedi e beni strumentali e' diminuito dell'1,2 per cento, di beni di consumo durevoli dello 0,8 per cento e dell'energia dello 0,1 per cento, mentre la produzione di beni non durevoli e' cresciuta dell'1,7 per cento. Nella sostanza tutta l'eurozona ha subito una violenza frenata, mentre nelle nazioni d'Europa dove non c'è l'euro ciò non è avvenuto.