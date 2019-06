ZINGARETTI TACE SU LOTTI...

giovedì 13 giugno 2019''Emergono inquietanti intercettazioni sulla bufera che sta coinvolgendo Csm e Pd. Negli atti si parla di 'interferenze illecite' di Luca Lotti in 'un centro di potere' esterno al Csm che decideva sulle nomine. In particolare tra le manovre 'palesi quanto illecite da parte di soggetto rivestente la qualita' di imputato', scrive il Gico, quella per la Procura di Roma dove, dice Lotti, 'si vira su Marcello Viola'. Lotti avrebbe quindi provato a condizionare le nomine dei Procuratori e, in particolare, del Procuratore di Roma che sosterra' l'accusa nei suoi confronti nel caso Consip. E Zingaretti che fa? Lo tiene ancora dentro al Partito? Il Pd c'e' dentro fino al collo ma nessuna parola da parte di un segretario fantasma che non ci vuole ne' vedere ne' sentire. Questo silenzio e' gravissimo e imbarazzante'': lo dichiara Michele Gubitosa, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.