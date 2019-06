CASE: MILANO BATTE ROMA

giovedì 13 giugno 2019Roma nel primo trimestre del 2019 si ferma il calo dei prezzi degli immobili, che nel 2018 aveva fatto registrare un -2,4%. Sul fronte dei prezzi, invece, la Capitale viene battuta da Milano. Nel capoluogo lombardo infatti il prezzo medio e' di quasi 3800 euro al mq mentre nella citta' eterna si assesta a oltre 2800 al mq. E' quanto emerso nel corso dell'annuale convegno organizzato da FIMAA Roma, dal titolo ''Ei fu. Siccome immobile. Il settore immobiliare come lo conosciamo sara' solo un ricordo!''. L'incontro e' stata l'occasione per presentare gli ultimi dati sul mercato immobiliare della Capitale e confrontarli con quelli delle altre grandi citta' italiane. Roma ha chiuso il 2018 con 32mila transazioni, +3% rispetto al 2017 e rappresenta il 92% delle transazioni del Lazio. A Roma nel primo trimestre del 2019 sono state registrate 7921 transazioni con un +12% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. Questo dato percentuale di crescita è superiore a Milano dove le transazioni del primo trimestre 2019 sono state 6119 con + 11%.(fonte OMI). A livello nazionale la crescita maggiore l'ha Bologna con +15%, mentre la maglia nera e' toccata a Firenze -5,2% e Napoli- 1,3%. Nella Capitale nel primo trimestre 2019 si è fermato il calo dei prezzi degli immobili che nel 2018 aveva fatto registrare a consuntivo un -2,4%. Milano batte Roma invece sul fronte dei prezzi: all'ombra della Madonnina il prezzo medio è di 3796 euro al mq, mentre nella citta' eterna si assesta a 2825 euro al mq. A Milano spetta anche il primato sul prezzo più alto: nella zona del City life o di Porta Nuova si arriva gia' fino a 10mila euro per mq come nelle storiche aree del Duomo o di San Babila.