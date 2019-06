AGRICOLTURA TRAINA CRESCITA

giovedì 13 giugno 2019Con un balzo del 5,6% nelle ore lavorate e' l'agricoltura a trainare la crescita dell'occupazione facendo registrare un tasso di incremento piu' del doppio dell'industria (+2,6%) e oltre sei volte i servizi (+0,9%). E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel primo trimestre 2019. Si tratta - sottolinea la Coldiretti - della conferma della dinamicita' del settore che e' stato capace anche di attrarre moltissimi giovani sia per fare una esperienza di lavoro come dipendenti che per esprimere creativita' imprenditoriale. L'Italia - continua la Coldiretti - e' al vertice in Europa per numero di giovani in agricoltura con gli under 35 che sono alla guida di 57.621 imprese nel 2018, in aumento del 4,1% rispetto all'anno precedente. Ma sul settore - continua la Coldiretti - pesa ora l'incognita degli effetti dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia in una primavera anomala con pesanti danni alle coltivazioni, dagli ortaggi alla frutta fino ai cereali e al fieno per l'alimentazione degli animali. A preoccupare - conclude la Coldiretti - sono anche le distorsioni di filiera e le importazioni selvagge che fanno concorrenza sleale alla produzione nazionale perche' non rispettano gli stessi standard sociali, ambientali e di sicurezza alimentare''.