LAUREA IN SVIZZERA E' VALIDA

giovedì 13 giugno 2019È legittima la laurea in Fisioterapia rilasciata dall'Università di Ostrava (Repubblica Ceca) presso la sede di Chiasso in Svizzera. Lo ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio a cui si sono rivolti una settantina di neolaureati che, dopo aver studiato per tre anni, aver sostenuto gli esami, effettuato le 800 ore previste di tirocinio, un anno fa si sono sentiti dire dal Ministero della Salute che quel titolo era carta straccia. ''Mi sono sentito morire - dice Alessandro Lovece, 24 anni di Segrate al Corriere della Sera -, mi sono iscritto in Svizzera perché non avevo passato il test a Milano per poche posizioni. Avrei potuto rientrare a Milano il secondo anno, ma mi sono trovato bene a Chiasso e ho deciso di proseguire gli studi, tranquillo che quel titolo fosse valido per tutti gli Stati dell' Unione Europea''. Come lui altri settanta giovani che hanno presentato ricorso contro la decisione del ministero della Salute, assistiti dall'avvocato monzese Bruno Santamaria con i colleghi Viviana Valenti e Federico Tedeschini. ''E' una sentenza storica - spiega Santamaria - che restituisce fiducia a questi giovani. Da giorni continuo a ricevere mail di ringraziamento da parte loro e delle famiglie e anche da parte di altri iscritti prossimi alla laurea''.