FLATTAX TRIA NON HA DETTO NO

giovedì 13 giugno 2019''Io ieri non ho visto il ministro Tria che diceva no, la flat tax non si puo' fare o non si puo' contemplare alcun tipo di deficit''. Lo ha chiarito il vicepremier, Luigi Di Maio, parlando del vertice di ieri mattina con Tria, Conte e Salvini. ''Ho partecipato ieri al vertice di maggioranza. E non ho visto il ministro Tria dire che la flat tax non si può fare. Siamo solo all'inizio di un percorso per fare a dicembre una legge di bilancio realistica''. Una legge di bilancio che ''non vuole sfondare ogni tipo di parametro'', spiega Di Maio. ''Ieri non ho visto Tria dire che non possiamo fare deficit'', aggiunge. Il vicepremier e ministro Luigi Di Maio smentisce categoricaemte le false ricostruzioni dei giornali sul vertice economico di ieri mattina secondo cui il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe abbandonato in anticipo il vertice in seguito a tensioni sulla flat tax con il ministro Giovanni Tria. ''C'ero all'incontro e non mi sembra sia andata così. Salvini è andato via quando l'incontro era finito, non ha partecipato'' all'ultima parte della riunione ''perché erano questioni più interne, di competenza di altri miniteri. I retroscena sono cose che riguardano chi li scrive''. Tuttavia, a proposito delle indiscrezioni sul fatto che la Lega sia pronta a staccare la spina, Di Maio ha risposto: ''Nessuno si deve far desiderare, c'è chi vuole andare avanti per il Paese''.