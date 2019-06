ECCO DECRETO SICUREZZA BIS

mercoledì 12 giugno 2019Il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, della Lega sull'approvazione in Cdm del decreto Sicurezza bis, afferma in una nota: ''Il piano del governo per ripristinare sicurezza e legalita' nel paese, fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, procede a passi spediti. Anche durante la recente campagna elettorale, gli odiatori di professione hanno cercato di diffondere false interpretazioni del decreto bis per ovvi motivi di delegittimazione della Lega. La realta' - continua - e' oggi sotto gli occhi di tutti. Il primo filone del provvedimento riguarda la lotta ai trafficanti che favoriscono l'immigrazione clandestina. Si prevedono confisca dei mezzi, multe dai 10 ai 50.000 euro per il comandante, l'armatore e il proprietario delle imbarcazioni che non ottemperano alle indicazioni di guardia costiera, finanza e capitanerie di porto italiane e la possibilita' di inserire agenti sotto copertura per combattere la tratta anche con l'utilizzo di intercettazioni telefoniche. Un altro filone - prosegue - riguarda l'inasprimento delle sanzioni per chi, munito di razzi, fuochi artificiali, petardi, mazze, bastoni o altri oggetti contundenti atti a offendere, aggredisce unita' delle Forze dell'ordine in servizio durante le manifestazioni. E' inoltre prevista - aggiunge - l'assunzione di 800 unita' di personale amministrativo per gli uffici giudiziari, pari a una spesa di 28 milioni di euro a carico del ministero dell'Interno, per realizzare un programma di interventi finalizzato ad azzerare l'arretrato dei procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna''.