AFD 3° PARTITO GERMANIA

mercoledì 12 giugno 2019Prosegue l'avanzata dei Verdi in Germania: spinti dal successo alle elezioni europee del 26 maggio scorso, gli ecologisti sono oggi il primo partito del paese con il 26,5 per cento dei consensi. E' quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Forsa e pubblicato dal quotidiano tedesco ''Bild''. Rispetto alla scorsa settimana, i Verdi guadagnano l'1,5 per cento e superano l'Unione, la coalizione conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). I conservatori sono infatti al 24 per cento, in calo di due punti rispetto alla settimana precedente. In terza posizione con il 13,5 per cento si colloca Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Negli ultimi sette giorni, AfD ha visto le proprie preferenze crescere dello 0,5 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) guadagna un punto percentuale rispetto alla scorsa settimana e sale al 9 per cento. Chiude la classifica La Sinistra, che nello stesso periodo ha ceduto lo 0,5 per cento e si attesta ora al 7,5 per cento