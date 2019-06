CONDONO NON E' PAROLACCIA

mercoledì 12 giugno 2019Il termine condono ''non e' una parolaccia, si puo' fare lo struzzo e far finta di niente, sono scelte'': cosi', in merito alla sua proposta di fare emergere il contante, e gli altri beni di valore, chiusi nelle cassette di sicurezza, si e' espresso il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine del question time alla Camera. ''Sto parlando'', ha proseguito il titolare del Viminale, ''di fare emergere quello che oggi non e' emerso, come per la pace fiscale e le cartelle esattoriali di Equitalia, su cui c'erano mille dubbi e invece e' stato un successo incredibile. Ci sono miliardi e miliardi di euro, di denaro contante presente in Italia, e oggi non circolante? Si', li teniamo nascosti e puo' essere una soluzione, o facciamo in modo che emergano?''. Quanto a nuove tasse, ha concluso il leader della Lega, ''non siamo disponibili a ragionare''.