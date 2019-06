TRIA: NEGOZIATI UE TRAPPOLE

mercoledì 12 giugno 2019La trattativa con l'Europa ''si gioca su calcoli che qualche volta ho definito esoterici ma di cui bisogna tener conto''. Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria sottolineando che ''ci sono tecnicalita' che creano problemi. I negoziati con l'Europa sono trappole - ha aggiunto - sia per i paesi che per la Commissione stessa, chiunque riconosce che servirebbe una politica espansiva ma non si puo' fare. La nostra politica di bilancio non e' certo allegra o espansiva''. Nell'ambito delle trattative con l'Europa ''dobbiamo trovare una soluzione nel breve periodo, entro 20 giorni. Dobbiamo vedere le cose buone nel breve periodo considerando le cose di medio-lungo periodo. Il problema della crescita fa parte del negoziato''. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, precisando che ''si tratta con la Commissione, peraltro in uscita, secondo regole strette, numeriche, ma la nostra politica di bilancio e' molto prudente e siamo in una fase quasi di stagnazione e ora c'e' un problema di crisi piu' generalizzato. Questo e' il contesto in cui si tratta'', ha detto. ''Nessuna manovra correttiva effettiva - ha sottolienato Tria. I negoziati con la Commissione europea sono divenuti ormai delle trappole per il paese e per la stessa Commissione che ha interesse a uscirne.''.