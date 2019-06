LEGA: SALVARE INPGI

mercoledì 12 giugno 2019''Rimane in piedi l'idea di trovare una soluzione per poter salvare l'Inpgi: stiamo discutendo, in queste ore, su un emendamento del relatore (che potrebbe entrare nel Decreto crescita all'esame della Camera, ndr) e vediamo come, nell'arco dell'anno, dare delle risposte'' sulla situazione finanziaria dell'Ente dei giornalisti. A dirlo, a margine dell'illustrazione della relazione della Covip, a Montecitorio, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. ''Sto andando a valutare una posizione che potrebbe, in qualche modo, agevolare questa Cassa'', visto che ''il mondo del lavoro e' cambiato, e i professionisti che prima erano schematizzati in certi settori, oggi sono variabili'', prosegue, con riferimento al progetto di proporre una norma per ampliare il bacino degli associati all'Inpgi, inserendovi i comunicatori (ora iscritti all'Inps).