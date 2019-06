UE, MACRON VUOLE LA MERKEL

mercoledì 12 giugno 2019Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di essere pronto a sostenere la candidatura della cancelliera tedesca Angela Merkel come presidente della Commissione europea se lei lo vorrà. ''Se lei vuole, la sosterrò'', ha affermato Macron all'emittente svizzera francofona Rts. Tuttavia la cancelliera, che intende ritirarsi dalla politica al termine del suo mandato, ha già detto di non voler accettare incarichi ai vertici dell'Ue. ''L'Europa ha bisogno di volti noti, di forti personalità, servono persone che hanno credibilità personale e competenza'', ha affermato Macron, ripetendo le sue riserve verso il tedesco Manfred Weber, candidato dai popolari europei alla successione di Jean Claude Juncker. ''Nessuno conosce questi Spitzenkandidaten'', ha rimarcato, riferendosi ai candidati dei maggiori gruppi politici del Parlamento Europeo. Macron e Merkel hanno partecipato ieri sera a Ginevra ad un incontro per celebrare il centenario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I due leader non hanno avuto incontri bilaterali a margine, secondo quanto confermato da fonti di entrambe le parti. Ovviamente, l'offerta di Macron alla Merkel presuppone che, a seguire, il nuovo governatore della Bce sia un francese.