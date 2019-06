FT: BCE, WEIDMANN PERICOLOSO

mercoledì 12 giugno 2019BRUXELLES - ''Weidmann getta un'ombra sulla Bce'' e' il titolo di un editoriale di Martin Wolf, a pagina 9 del Financial Times. La ''decisione piu' importante'' che i governi europei dovranno prendere quest'anno e' stabilire chi sara' il nuovo capo della Bce - scrive Wolf - poiche' e' dal nuovo presidente della Banca centrale che potrebbe dipendere se ci sara' ancora un'eurozona, o forse un'Ue, al termine del suo incarico, nel 2027. Il mandato di Draghi ha avuto questo peso, e potrebbe essere cosi' anche per il futuro''. Per questo ''la questione cruciale e' se il successore di Draghi avra' l'intelligenza, la flessibilita' ed il coraggio necessari per dare una risposta a qualsiasi cosa accada''. ''E' incerto se qualcuno dei candidati abbia requisiti cosi' alti'', ma evidenzia Wolf, la scelta ''piu' rischiosa in assoluto sarebbe il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, che in passato si e' opposto a molte innovazioni introdotte da Draghi, incluso il ricorso al Quantitative easing'' ed ha legittimato la visione scettica tedesca''. ''Se questo fosse quanto farebbe in qualita' di presidente, sarebbe un disastro''. L'euro e la stessa Ue tracollerebbero.