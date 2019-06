SALVINI: NO A UE PUNITIVA!

mercoledì 12 giugno 2019''In Europa ci sono dieci Paesi che versano all'Unione piu' di quanto ricevono, e 17 che ricevono piu' di quello che versano. L'Italia e' fra i primi. Versiamo ogni anno sei miliardi in piu' di quello che riceviamo. E' assurdo che ci venga inflitta una multa di tre miliardi. E' come se io mi iscrivo a un circolo, pago la quota, e non mi fanno entrare perche' sono brutto sporco e cattivo e non ho fatto bene i compiti. E poi: la Germania sfora piu' di noi, la Francia sfora piu' di noi...''. Cosi' Matteo Salvini, parlando dell'ipotesi che l'Ue avvii la procedura di infrazione per deficit eccessivo all'Italia. Il debito che abbiamo, ha proseguito il vicepremier leghista e' stato ''accumulato seguendo le indicazioni dell'Unione europea, rispettando le loro direttive''. ''E' chiaro che quello che ci chiedono di fare non funziona, no? Ecco perche' vedo, nella procedura d'infrazione, un intento punitivo. E io non ci sto, ad accettare che l'Italia sia punita'', ha concluso.