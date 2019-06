BORGHI: UE IN MALAFEDE O NO?

martedì 11 giugno 2019Il ministro dell'Economia Giovanni Tria deve verificare se ci sia ''buona fede'' da parte degli interlocutori europei, perche' se con la procedura di infrazione intendono umiliare l'Italia, bisogna andare a Bruxelles a testa alta. Lo ha affermato Claudio borghi deputato della Lega e presidente della Commissione Bilancio della Camera, durante il dibattito in Aula dopo l'informativa del ministro Tria. Borghi ha sostenuto che non ci sono precedenti di Paesi messi sotto accusa per il deficit eccessivo e che l'Italia non deve giustificarsi per pochi decimali, quando Paesi come Spagna e Irlanda hanno registrato debiti molto alti in passato. ''Il fatto che ci venga addebitata una procedura senza precedenti per uno 0,07% mi fa dubitare della buona fede. Le chiedo di accertare che ci sia buona fede dei nostri interlocutori perche' se non c'e' bisogna attuare un altro tipo di approccio''. ''Porti il messaggio forte venuto dalle elezioni - ha proseguito - non abbiamo intenzione di mettere nuove tasse perche' in Italia sono le piu' alte d'Europa, ne' di fare una manovra correttiva perche' stiamo parlando di piccoli decimali''; ''a meno che - ha precisato Borghi - non si chieda l'umiliazione dell'Italia e dovremmo farci vedere inginocchiati''. ''Se ci chiedono l'umiliazione formale, Italia dovrebbe essere a testa alta'', dal momento che e' un contributore netto e ha seguito in questi anni la disciplina fiscale. ''Non abbiamo nulla da farci rimproverare - ha concluso - e vada a testa alta''.