LEGA 35,1% FDI 8,8% F.I.7%

martedì 11 giugno 2019Nella trasmissione di oggi 11 giugno Porta a porta pubblica il suo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani effettuato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research.La Lega di Salvini cresce dopo le elezioni europee di 0.8 punti percentuali raggiungendo il 35.1 % cresce anche FdI che raggiunge il 8.8% con un incremento di 0.2 punti. Cala al 7% Forza Italia con una perdita di 1.8 punti. Il Centrodestra nel suo complesso cresce di 1.2 punti raggiungendo il 48.4%.Nel Centrosinistra il PD raggiunge il 23.5% insieme a art.1 (0.3%) crescono del 1.1%, +Europa si attesta al 3.5% con una crescita dello 0.4%; i Verdi raggiungono l’1,3%. Nel suo complesso il Centrosinistra raggiunge il 28.6% con una crescita di mezzo punto percentuale.Il Movimento 5stelle cresce dello 0.9% rispetto al risultato ottenuto nel voto europeo e ottiene il 18 %.La sinistra radicale si ferma all’1.8% con una lieve flessione del 0.1%.Abbiamo testato anche l’eventualità che il Premier Conte decida di presentare una propria lista / partito. L’8.5% del campione di Alessandra Ghisleri prenderebbe in considerazione il voto per la sua lista il 63.4% ritiene di non prendere in considerazione questa eventualità.Ma, davanti alla scheda elettorale con tutti i partiti, Il Partito di Giuseppe Conte otterrebbe solamente l’1.8% dei consensi sottraendo voti praticamente solo al centrodestra con una perdita dell’1.9%. In pratica un ipotetico ''partito di Conte'' sarebbe un clamoroso buco nell'acqua.