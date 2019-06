GUARDIAN: DISASTRO LABURISTI

martedì 11 giugno 2019LONDRA - E' stata una delle piu' drammatiche riunioni dei parlamentari del Partito laburista quella che nella tarda serata di ieri, 10 giungo, ha visto molti deputati scagliarsi contro le scelte politiche del leader Jeremy Corbyn. Lo riferisce il quotidiano britannico ''The Guardian'', spiegando che le critiche a Corbyn hanno riguardato la mancata scelta di una posizione univoca sulla Brexit, l'ambiguita' degli organi dirigenti sulla questione dell'antisemitismo nel Labour e la ''pigrizia'' con cui sono stati affrontati i casi di molestie sessuali denunciate contro alti esponenti del partito. Secondo il ''Guardian'' i vertici del Labour si starebbero cullando in un falso senso di sicurezza dopo la vittoria nell'elezione suppletiva tenuta a Peterborough il 6 giugno scorso. L'esito positivo a Peterborough ha fatto seguito alla sconfitta subita dal Labour alle elezioni europee tenute nel Regno Unito il 23 maggio scorso ed ai modesti risultati del voto amministrativo della settimana precedente. Per il ''Guardian'', il Labour andra' incontro ad una cocente delusione alle prossime elezioni generali che si terranno nel Regno Unito non cambiera' decisamente rotta su molte questioni fondamentali.