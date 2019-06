SPAGNA: SI SALDANO LE DESTRE

martedì 11 giugno 2019MADRID - Il partito della nuova destra spagnola, Vox, assieme a Ciudadanos (Cs) e al Partito popolare (Pp) hanno raggiunto un accordo che prevede di votare il candidato arancione Juan Trinidad come nuovo presidente del parlamento regionale di Madrid. Lo scrive il quotidiano spagnolo ''El Pais'', riferendo che l'annuncio e' stato dato dall'esponente di Vox Roci'o Monasterio, durante un'intervista a ''Cope''. Secondo quanto si apprende, il patto, raggiunto a livello nazionale, sara' confermato nelle prossime ore in attesa che Ignacio Aguado, leader regionale di Ciudadanos, chieda formalmente l'appoggio di Vox, innalzandolo cosi' allo stesso livello delle altre formazioni, e garantisca che il partito della nuova destra spagnola avra' un ruolo nell'organismo. L'accordo sull'Assemblea locale spalanca le porte per far si' che le tre forze di destra eleggano congiuntamente anche il nuovo presidente della Comunita' di Madrid. Questo accordo politico che andasse alla prova delle elezioni nazionali in Spagna, porterebbe con largo margine al destra alla guida del governo, con una maggioranza schiacciante. Attualmente, il Partito Socialista Spagnolo rappresenta il partito di maggioranza relativa in Spagna solo perchè il centro destra si è presentato diviso alle elezioni. Inoltre, il leader socvialista Sanchez non è ancora riuscito a formare il govberno, perchè non ha i numeri in Parlamento.