BAGNAI MINISTRO PER LA UE

martedì 11 giugno 2019Andare al voto, per i leghisti, ''non è un problema, sono altri che hanno paura ad andare a votare. E non parlo del M5S - aggiunge Gian Marco Centinaio, ministro dell'Agricoltura e del Turismo - ma anche di altri partiti e di singoli parlamentari: ho vissuto la scorsa legislatura come una via crucis, ogni volta c'erano i responsabili, quelli che volevano bene al Paese, di tutto e di più, ma poi lo facevano non perché volevano bene al Paese ma perché se si fosse andati al voto non sarebbero nemmeno stati ricandidati...era il partito della cadrega''. In discussione, nel governo, c'è anche la nomina del commissario europeo italiano, per cui si fa il nome del sottosegretario leghista Giorgetti. Un'eventualità promossa dal ministro dell'Agricoltura: ''Giancarlo è una risorsa per l'Italia indipendentemente dal fatto che sia un esponente della Lega. La sua competenza, la sua serietà e la sua professionalità sono riconosciute da tutti, in modo trasversale. Se andasse in Europa - rileva Centinaio - sarebbe un ottimo risultato per il nostro Paese''. Altra nomina in ballo quella del sostituto di Paolo Savona, passato alla Consob, al ministero degli Affari europei. In pole position c'è un altro leghista, Alberto Bagnai, presidente della commissione finanze del Senato: ''Sarebbe la persona giusta - sostiene Centinaio - ha competenze professionali e umane. È antieuropeista? Quando in passato in queste posizioni abbiamo messo europeisti convinti non è che hanno fatto bene, magari un euroscettico va in Europa con una forza diversa rispetto agli euroservi che abbiamo avuto finora''.