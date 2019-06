FORTE ASSE SALVINI-DI MAIO

martedì 11 giugno 2019''Assolutamente falso, abbiamo parlato di come andare avanti sia sull'Ue sia sulla riduzione del taglio delle tasse, abbiamo trovato un accordo, ci ritroveremo ma le posizioni mi sembrano comuni''. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini, al Giornale Radio Rai Raio 1, smentisce la ricostruzione secondo cui, nel vertice di ieri sera, il premier Giuseppe Conte volesse carta bianca e i due vicepremier Salvini e Di Maio gliel'hanno negata. Il vertice a tre di ieri sera a Palazzo Chigi ''e' andato bene, molto bene'': cosi' ha risposto il premier Giuseppe Conte ai giornalisti entrando nella sede dell'Enel a Roma. Dov'era quando Salvini e Di Maio si sono dati il cinque?, gli e' poi stato chiesto. ''Che ora era? Mezzanotte? Dormivo'', ha risposto poi Conte. Sulla procedura d'infrazione ''non so prevedere il futuro, non so se andremo fino in fondo. Noi dobbiamo essere forti delle nostre convinzioni''. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, in collegamento radiofonico con ''Non stop News'' su Rtl 102.5 aggiungendo che ''nessuno riuscira' mai a mettermi contro il presidente del Consiglio perche' Giuseppe Conte ha sempre portato avanti le sue battaglie davanti alla Commissione europea''.