SALVINI: CON F.I. SOLO SE...

martedì 11 giugno 2019Alle elezioni comunali ''abbiamo numeri straordinari: più di 3.000 consiglieri eletti da Nord a Sud. Nella sola Lombardia siamo passati da 80 a 130 sindaci...''. Così il leader della Lega Matteo Salvini su Libero commenta il voto alle comunali. E interrogato su un futuro anche nazionale per la coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia precisa: ''Per fare un accordo servono idee chiare, persone valide e volti nuovi, spendibili, capaci. Vedo che in Forza Italia c'è una profonda riflessione in atto. Aspettiamo di capire che succede. Anche per questo abbiamo evitato di dar vita a una campagna acquisti...''. Detto con altre parole: se Berlusconi si ritira dalla politica e Forza Italia rinnova completamente sè stessa, si può fare. Interrogato sulla ricerca del centro da parte di Renzi in ticket con Carlo Calenda, Salvini poi risponde in una intervista a La Verità: ''L'affare mi appassiona come un film bulgaro muto degli anni Trenta. Sull'argomento sono assente, posso augurare buona fortuna a tutti''. C'è un avversario politico che stima più di altri? ''Tanti. Sono quasi tutti sindaci con idee lontane dalle mie, ma collaborativi e concreti. Ne ho conosciuti parecchi in questi mesi, gente che sta sul pezzo perché deve rendere conto ai cittadini. Gente che ti dice: state lavorando bene e sulla sicurezza, sugli immigrati, sulla lotta alla mafia fate ciò che avremmo dovuto fare noi da sinistra''.