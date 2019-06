CHIUDE ''UFFICIO MIGRANTI''

martedì 11 giugno 2019BOLOGNA - Si annuncia una giornata di tensione davanti all'HUB per migranti di via Mattei, a Bologna, che sara' svuotato e chiuso per ristrutturazione. L'arrivo dei bus che dovranno trasferire i richiedenti asilo e' atteso per le 15, ma gia' da stamattina si e' formato un presidio di manifestanti proprio davanti all'ingresso della struttura: presenti bandiere della Fp-Cgil, dell'Usb, di Adl-Cobas e di Mediterranea e gente dei centri sociali di Bologna. In buona parte il sit-in e' composto dagli operatori sociali che da alcuni giorni protestano contro la ''deportazione'' dei migranti e la perdita dei posti di lavoro. I manifestanti (al momento una settantina) hanno allestito una postazione con microfono e musica. Sul posto diversi mezzi della Polizia. Una fila di agenti e' schierata davanti al cancello principale, ma finora non ci sono stati momenti di tensione. ''Il nostro obiettivo e' non far uscire i pullman- afferma Cecilia Muraro di Adl- e dare supporto ai migranti che scelgono di non salire. Hanno questa facolta', rifiutando l'accoglienza o provando a fare ricorso''. Ieri avrebbero gia' lasciato il centro una quindicina di persone, tra chi e' andato via volontariamente e chi e' stato trasferito. Circa altre 170 persone sarebbero quelle ancora all'interno e verranno trasferite in Sicilia.