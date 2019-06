MINIBOT SONO NEL CONTRATTO

lunedì 10 giugno 2019''Forse temono che possano funzionare troppo bene e, de facto, essere un'ottima arma per una negoziazione molto forte dell'Italia a Bruxelles''. Lo ha affermato il presidente della Commissione Bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi, intervistato dal quotidiano online Affaritaliani.it, commentando i no all'ipotesi dei minibot arrivati da più parti, dal presidente della Bce Draghi, al Ministro dell'economia Tria. Borghi sottolinea poi che ''i minibot sono nel contratto di governo, lo ha ricordato ieri anche Di Battista. Oggi il premier afferma che avrebbe voluto conoscere prima la proposta sui minibot, ma io non ho depositato nessuna proposta di legge in merito. Se ne parla solo perché è stata approvata una mozione all'unanimità. Ma il fatto che se ne parli - conclude - già mi fa piacere. In realtà non c'è nulla di nuovo, anzi io li davo per scontati. Se così scontati non sono, chiedete a Conte e Tria che cosa vogliono fare. Io lavoro, faccio proposte e porto avanti le idee per cui sono stato votato''.