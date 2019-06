22 MORTI IN MOTO NEL WEEKEND

lunedì 10 giugno 2019Nell'ultimo fine settimana sono stati 22 i motociclisti morti in incidenti stradali in Italia. A fornire il tragico dato e' lo speciale Osservatorio Asaps (Associazione amici sostenitori polizia stradale), che parla di ''strage silenziosa'' di cui nessuno parla. ''Non e' questa la sede per aprire la solita sequela di polemiche - denuncia Giordano Biserni, presidente dell'Associazione -: la colpa e' dei motociclisti, delle moto troppo potenti, dei guardrail, no la colpa e' degli automobilisti distratti e troppo veloci, degli anziani, dei giovani. Allora aggiungiamo anche la scarsita' dei controlli col calo di pattuglie sulle strade, la criminalizzazione dei mezzi tecnici di contrasto (autovelox ed etilometri), la mancanza di campagne informative di educazione civica/stradale. Basta. Noi non taciamo, anzi tacciamo di responsabilita' quanti nella politica e nelle agenzie di controllo non si spendono con nuove energie per fermare questa assurda carneficina dei fine settimana assolati''.