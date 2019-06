SINDACO FDI A PIOMBINO!

lunedì 10 giugno 2019PIOMBINO - Piombino la 'Rossa' sceglie il centrodestra a trazione sovranista, ed è un uomo di Fdi, Francesco Ferrari, a suggellare dopo 70 anni la conquista della storica città segnata dall'industria siderurgica, battendo con il 64% dei voti la concorrente del Pd, Anna Tempestini. La candidata dem si era presentata sulla scia della precedente giunta di centrosinistra guidata da Massimo Giuliani. Nella città già roccaforte della sinistra, insomma, gli operai avrebbero svoltato a destra, forse come effetto collaterale della crisi dell'acciaio che, malgrado la nuova gestione Jindal, continua ad esigere un pesante prezzo in termini di occupazione. Ad incidere sull'esito del voto, anche i temi ambientali. La giunta sconfitta, infatti, aveva raddoppiato gli spazi della discarica di Rimateria, con una decisione a cui Ferrari e il centrodestra si erano opposti. Un clima, insomma, negativo per il centrosinistra che nemmeno gli incontri elettorali in extremis del segretario del Pd Nicola Zingaretti e di Carlo Calenda son riusciti a cambiare.