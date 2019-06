120 MLN PER SANITA' LOMBARDA

lunedì 10 giugno 2019MILANO - Nuovi investimenti pari a quasi 120 milioni di euro per la sanità lombarda. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha approvato uno stanziamento di 119.915.000 euro destinato ad Ats (Agenzie per la tutela della salute, ex Asl), Asst (Aziende socio sanitarie territoriali, ex Ao) e Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) pubblici. Fra le altre voci, fondi per 10 milioni sono dedicati alla concretizzazione del progetto Città della Salute, il maxi polo che, nelle ex aree Falck di Sesto San Giovanni alle porte di Milano, vedrà riuniti sotto uno stesso tetto l'Istituto nazionale tumori e l'Istituto neurologico Carlo Besta. ''Per garantire e potenziare l'eccellenza del nostro sistema di welfare - dichiara il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana - oltre alla faccia e all'impegno mettiamo ingenti risorse che derivano dal nostro bilancio. Si tratta di un provvedimento determinante per la crescita e lo sviluppo dei nostri ospedali e dell'intera sanità lombarda, all'insegna dell'innovazione, della sicurezza e della qualità dei servizi''. ''Con queste risorse - afferma l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - finanzieremo interventi concreti, come ad esempio il polo formativo della Città della Salute e la Cartella clinica elettronica. Interventi che declinano le nostre linee strategiche e programmatiche e che rispondono a bisogni reali, emersi a seguito di un'attenta ricognizione