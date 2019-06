ITALIA REGALA 6MLD A UE

lunedì 10 giugno 2019Il vicepremier, Matteo Salvini, commentando i risultati delle Amministrative, ha assicurato di non voler andare allo scontro diretto con l'Unione europea. ''L'ultima delle nostre intenzioni e' andare allo scontro con Bruxelles, pero' siccome l'Italia e' uno dei pochi paesi europei che da' di piu' rispetto a quello che riceve indietro, e' fastidioso sentirsi fare la lezione da politici che ormai non rappresentano piu' niente e nessuno, e rappresentano paesi che invece portano a casa ogni anno miliardi dall'Europa'', ha detto il titolare del Viminale dalla sede della Lega, in via Bellerio, a Milano. ''Noi - ha proseguito - diamo ogni anno 6 miliardi di euro all'Europa, chiederemo quanto meno un trattamento dignitoso e rispettoso. Su 28 paesi essere additati come quelli che devono fare i compiti a casa, quando alcuni, non tutti, dei nostri problemi vengono proprio dalle regole europee, che in passato sono state fatte ad hoc per limitare l'economia italiana, come qualcuno ha anche riconosciuto. Il taglio delle tasse'', ha poi spiegato il ministro dell'Interno, ''e' un tema che portero' anche nel confronto con la Commissione europea'' perche' e' ''una battaglia per diminuire il tasso di disoccupazione, che si diminuisce solo riducendo la richiesta fiscale. Meno tasse vuol dire meno disoccupati, e questo sara' al centro del dialogo costruttivo e credo positivo con l'Europa''.