DI MAIO: TAGLIO TASSE ORA

lunedì 10 giugno 2019Se dobbiamo parlare di Europa, dobbiamo far valere il peso dell'Italia al di la' delle maggioranze che si sono formate'' che con le elezioni europee hanno visto prevalere ''i partiti tradizionali, quelli dell'austerity e quelli che ci hanno lasciati soli sull'immigrazione''. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Radio Cusano Campus. All'Italia, ha aggiunto, 'serve un commissario forte. A noi deve andare un commissario sull'industria, sulle imprese, sulle politiche economiche. Dobbiamo difendere la nostra economia e i nostri posti di lavoro. E poi - ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio - dobbiamo mettere in discussione il fatto che se l'Italia da qui a dicembre ha bisogno dell'abbassamento delle tasse, di investimenti nella green economy, per esempio per eliminare gli oneri fissi sulle bollette elettriche; se vogliamo fare questa roba qua, la possiamo fare e dobbiamo creare un percorso con il recupero della grande evasione ma anche con un po' di deficit per fare gli investimenti giusti e rilanciare l'economia italiana'. E, ha aggiunto Di Maio: 'Non e' che si tratta di entrare in scontro con l'Europa, si tratta di fare la cosa giusta secondo me perche' questo e' il momento per dimostrare che l'Italia puo' farcela se abbassiamo le tasse e tuteliamo la dignita' di chi lavora e di chi cerca lavoro''.