PIEMONTE: CATASTROFE PD

lunedì 10 giugno 2019I ballottaggi di domenica 9 giugno hanno disegnato una nuova geografia politica del Piemonte nord orientale: quella che solo tre anni fa era un'area completamente dominata dai sindaci di centrosinistra vede ora il centrodestra a trazione leghista risalire la corrente e riprendersi - dopo la conquista di Novara nel 2016 - anche Biella e Vercelli. Una ''riconquista'' che ha trovato un unico baluardo nel lembo piu' settentrionale della regione. A Verbania, infatti, il sindaco dem Silvia Marchionini e' riuscita a mettere a segno una rimonta insperata e a ribaltare contro ogni pronostico il risultato del primo turno battendo il suo avversario, Giandomenico Albertella, anche se per soli 170 voti. La ''linea Maginot'' del centrosinistra si sposta quindi a nord. Niente da fare per i candidati Pd negli altri due capoluoghi interessati alle elezioni; a Biella addirittura il Pd e' rimasto a fare da spettatore del turno di ballottaggio, dopo che il suo sindaco uscente, Marco Cavicchioli, e' arrivato terzo nello scontro del primo turno lo scorso 26 maggio. Il testa a testa del ballottaggio e' stata questione tutta interna al centrodestra tra il candidato di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia Claudio Corradino (per il quale e' sceso in campo con ben due comizi il ''capitano'' Matteo Salvini) e l'ex forzista Dino Gentile, gia' sindaco dal 2004 al 2009. Il ballottaggio ha premiato Corradino, dopo un testa a testa fino all'ultimo voto. Sconfitta netta e amara (54% contro 45%) per l'alfiere del Pd, la sindaca uscente Maura Forte, a Vercelli.