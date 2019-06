ZINGARETTI TACE SU PD-P2

domenica 9 giugno 2019''È mai possibile che, di fronte ad uno scandalo senza precedenti come quello che ha investito il Csm e coinvolge diversi esponenti del Partito Democratico, il segretario Nicola Zingaretti non abbia proprio niente di serio da dire? Oggi ha addirittura sentenziato: ‘Luca (Lotti) mi ha assicurato che non ha commesso alcun atto di illegalita'. E dunque? Ora nel Pd, dunque, si assolvono da soli, senza aspettare i processi. La verità è che Zingaretti, davanti ad un fatto grave come questo, ha di nuovo chiuso gli occhi. Mentre l’Associazione Nazionale Magistrati ha subito chiesto le dimissioni dei consiglieri Csm coinvolti, che si si sono autosospesi, da Zingaretti invece, non una presa di distanza, non un richiamo a Lotti e Ferri, né tantomeno una richiesta di dimissioni. Perché non prende alcuna posizione su uno scandalo che riguarda i renziani? Deve difenderli fino alla fine per difendere sé stesso? O, forse, per nascondere, ancora una volta, le magagne del suo partito. Insomma, Zingaretti la smetta di fare sceneggiate e dia finalmente delle spiegazioni ai cittadini''. Lo dichiara in una nota Francesco Silvestri, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati.