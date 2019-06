300.000 PAIA SCARPE FALSE

sabato 8 giugno 2019La guardia di finanza di Roma ha sequestrato oltre 300mila paia di calzature a falso marchio 'Converse - All star' in depositi nella zona sud-est della Capitale e denunciato 6 cittadini cinesi. Le fiamme gialle, grazie alle attività investigative avviate a seguito del monitoraggio della zona commerciale del Rione Esquilino, hanno individuato due negozi di calzature nei quali erano vendute le celebri, ma 'tarocche', scarpe. I successivi approfondimenti, finalizzati alla ricostruzione della filiera del falso e a individuare i canali di approvvigionamento della merce, hanno portato a tre aziende di import-export e di ingrosso operanti nell’hinterland romano, in particolare nei quartieri di Tor Cervara e della Borghesiana e nella zona adiacente al Gra di via Casilina. L’eventuale commercializzazione dell’ingente quantitativo di merce avrebbe garantito introiti indebiti per oltre 10 milioni di euro. Il contemporaneo accesso in tutti e 5 gli imponenti capannoni industriali individuati ha permesso di sequestrare oltre 300mila paia di scarpe riproducenti sia il form factor che il marchio contraffatto, ma di elevata qualità, tale da poter indurre in inganno anche un consumatore esperto. Sono stati esaminati oltre 7mila colli contenenti le illecite calzature in relazione ai quali i titolari non sono stati, peraltro, in grado di fornire alcuna documentazione di supporto. I 6 responsabili dell’immissione nel territorio dello Stato e del commercio di prodotti recanti segni falsi sono stati così denunciati alla competente autorità giudiziaria capitolina.