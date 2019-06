BORGHI: MINIBOT SI FARANNO

sabato 8 giugno 2019La risposta del presidente della Bce Draghi, che ha definito i minibot uno strumento illegale o nuovo debito, ''formalmente e' corretta. So bene che e' vietato introdurre monete parallele, sarebbe un disastro. La mia proposta e' quella di introdurre uno strumento esigibile per il pagamento di debiti della pubblica amministrazione. Dunque non sarebbe nuovo debito, ma la cartolarizzazione di crediti esistenti''. Cosi' l'economista della Lega Claudio Borghi torna a parlare, in un'intervista a La Stampa, della proposta, che trasformera' in un progetto di legge. ''Sta nel contratto di governo - osserva -. Lo faremo con la legge di bilancio, se riusciremo a realizzare la flat tax eliminando deduzioni e detrazioni, e riconoscendo i crediti di imposta che verranno meno attraverso i minibot''. Il video di due anni fa, in cui li definiva un primo passo per l'uscita dall'euro? ''E' vero, in quel video dicevo questo. Ma - risponde - rivendico il diritto di discutere dell'euro e dei suoi limiti. Ieri Draghi ha detto di non voler nemmeno pensare alla ipotesi che il suo successore non faccia qualunque cosa per mantenere l'unita' della zona euro. E se invece accadesse? Io non voglio farmi trovare impreparato''. Poi aggiunge: ''Se io stessi progettando un'uscita unilaterale dalla moneta unica farei ben altre cose. Lo ripeto: l'ipotesi non e' contemplata dal programma di governo, e al momento credo non trovi nemmeno il consenso della maggioranza degli italiani''.