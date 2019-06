PD & CSM E' DAVVERO NUOVA P2

sabato 8 giugno 2019''Non era possibile tacere. Perche' quella di Perugia non e' soltanto una questione giudiziaria. E nemmeno una faccenda che attiene unicamente al Consiglio, dove comunque esiste gia' una disciplina rigidissima che ne regola i lavori. Ci troviamo di fronte a fatti gravissimi, come ha detto il vicepresidente del Csm, David Ermini. Che aprono una questione morale, di etica della responsabilita', che riguarda i magistrati ma anche la politica. A partire dal Pd''. Intervistato da Repubblica, Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, oggi eurodeputato Pd, ribadisce le sue dure critiche. ''Ci troviamo di fronte a un mercimonio di incarichi direttivi della magistratura. E non e' il correntismo'', osserva. ''E' giusto interloquire con la politica per discutere del funzionamento della giustizia. Non certo per spartirsi gli incarichi direttivi. Qualcuno, in relazione a questa storia, ha parlato di P2 - afferma -. E' un'immagine colorita per raccontare gruppi di potere che tendono a indirizzare il lavoro di un organo costituzionale. Mi sembra che a grandi linee sia quello che e' accaduto negli scorsi mesi, per come lo si capisce dall'indagine di Perugia''. Roberti ha chiesto al Partito democratico una risposta netta. ''Zingaretti ha detto quello che doveva, con onesta': andiamo fino in fondo. E stop alle zone d'ombra. La linea e' chiara. Non ci saranno sbandamenti'', conclude.