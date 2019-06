NARCOTRAFFICANTE LIBICO

sabato 8 giugno 2019I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno tratto in arresto un cittadino libico di 26 anni, trovato in possesso di oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente, eroina e cocaina, ingerita in 48 ovuli. L'operazione si è svolta nel corso di pattugliamenti pianificati nell'ambito di un dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti. L'uomo, in Italia dal 2012 e munito di permesso di soggiorno rilasciato per protezione sussidiaria, privo di qualsiasi fonte di reddito dichiarato, è stato arrestato e, dopo l'espulsione degli ovuli con l'assistenza di personale sanitario, che ha richiesto quattro giorni, è stato richiuso in carcere. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, impegnati nell'esecuzione di controlli presso la stazione ferroviaria di Vicenza, avevano fermato per accertamenti lo straniero, in arrivo con un treno da Milano. Di fronte al comportamento nervoso dell'uomo e alle sue risposte vaghe in merito alle ragioni della sua presenza a Vicenza, i finanzieri si sono insospettiti ed ha avviato una serie di controlli verificando che l'uomo era stato arrestato nel 2016 perchè trovato con 65 ovuli, ingeriti, contenenti sostanza stupefacente. L'uomo dunque è stato sottoposto ad esami sanitari presso l'Ospedale San Bortolo per verificare se avesse ingerito anche stavolta droga. Ed era così. Gli ovuli nell'apparato digerente del soggetto sono stati individuati in seguito a radiografia e Tac, eseguite presso il pronto soccorso. Il libico aveva ingerito 48 ovuli contenenti oltre 530 grammi di droga. Certo, sarebbe da spiegare come mai un narco trafficante arrestato nel 2016, già nel 2019 era libero di riprendere l'attività...