MAI COLPA DELLA GERMANIA...

venerdì 7 giugno 2019''Non si capisce perché se in Germania vengono tagliate le stime di crescita è colpa del rallentamento globale e del calo dell'export tedesco, mentre se da noi le stime vengono riviste è per colpa del governo in carica. È curioso questo utilizzo di due pesi e due misure per paesi che operano all'interno delle stesse regole di governance economica''. Così il vice premier Luigi Di Maio su Facebook commentando il taglio delle stime di crescita tedesche da parte della Bundesbank allo 0,6% nel 2019, rispetto all'1,6% precedentemente indicato e all'1,2% nel 2020 (sempre 1,6% in precedenza). ''E' curioso che a strumentalizzarlo siano anche i giornali, la stampa, le tv italiane'', incalza Di Maio. ''Siamo gli unici - afferma - a darci sempre la zappa sui piedi. Sembra che non vediamo l'ora di farci male da soli. E ogni volta prendiamo due schiaffi: da fuori i confini, da chi non vede l'ora di puntare il dito contro gli italiani e da dentro, da chi non vede l'ora di puntare il dito contro il governo''. Per il ministro del Lavoro ''la verità è che l'Italia non solo regge ed è forte, ma anche che i provvedimenti adottati da un anno a questa parte e i prossimi che adotteremo spingeranno di nuovo la crescita del Paese''. La formula, conclude, ''è meno tasse, più consumi, più economia reale, meno fantasmi. Pensiamo alle cose concrete e remiamo tutti nella stessa direzione!''