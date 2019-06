FELTRI: HO VOTATO SALVINI

venerdì 7 giugno 2019''Berlusconi? Ha un'attrazione irresistibile nei confronti dei fessi, dei quali si è contornato per tutta la vita''. A parlare, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, è Vittorio Feltri, direttore del quotidiano 'Libero'. Chi è il più 'fesso' di cui si sarebbe contornato il Cavaliere? ''Ce ne sono ancora ora. Ad esempio mi pare ce ne sia uno, a cui non voglio dare del coglione, perché è anche un mio amico, che si chiama Giovanni Toti, al quale siccome in questo periodo girano le scatole ha deciso di fondare un partito. Il che è la premessa per un suicidio politico''. Lei per chi ha votato alle europee? ''Ho votato Salvini ma c'è poco da esser convinti: fai un'analisi dei partiti in lizza, scendi quello che ti fa vomitare di meno e lo voti. Mia moglie ed una mia figlia hanno votato per Fratelli d'Italia, ed io non ho battuto ciglio''. Ha mai votato a sinistra? ''Ho votato per un sindaco comunista del mio paese, che era stato mio giornalista a Bergamo Oggi. E non mi sono pentito perché ha amministrato benissimo''. E alle politiche? ''Il partito Radicale: ero amico di Pannella ed avevo una simpatia per lui''.