AFRICANI VOGLIONO I SOLDI

venerdì 7 giugno 2019Sette migranti ospiti di un centro di accoglienza a Boville Ernica, in provincia di Frosinone, sono stati denunciati dai carabinieri dopo un protesta durante la quale si erano barricati all'interno della struttura impedendo cosi' l'accesso ai responsabili della cooperativa che la gestisce. Durante la protesta alcuni operatori sarebbero stati anche spintonati. L'intervento dei militari ha poi riportato la situazione alla calma. Gli ospiti del centro, accolti in una villetta, contestavano le nuove disposizioni ministeriali sulla somministrazione del vitto, che nelle strutture con meno di 50 persone non prevede la distribuzione del pocket money, ma esclusivamente le forniture di cibo e prodotti igienici. I sette ospiti del centro sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, uno dei quali anche per violenza privata. Un altro era gia' noto alle forze dell'ordine perche' gravato da vicende penali per spaccio di droga, oltre che destinatario del provvedimento del divieto di dimora nel Comune di Frosinone.