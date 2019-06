BAGNAI: DRAGHI SI RILASSI...

venerdì 7 giugno 2019Il presidente della Bce Mario Draghi, lasci perdere l'idea dei minibot lanciata dagli economisti della Lega e si occupi di cose più importanti. Lo ha detto il presidente della commissione Finanze del Senato, Alberto BAGNAI, a ''Circo Massimo'', su Radio Capital. ''Secondo me - ha osservato BAGNAI - ha cose più importante di cui occuparsi dei minibot. Ieri ha sostanzialmente dichiarato la sua impotenza nel riuscire a ottenere l'obiettivo che la Bce si è data di portare l'inflazione al 2%''. Riguardo alla ricorrente voci di uscita dell'Italia dall'euro, BAGNAI ha ricordato: ''Nel nostro programma di governo non c'è un'uscita da questo euro irreversibile. Se il dottor Draghi si preoccupa, lo chiameremo in audizione in Senato e gli chiederemo di spiegarci perché si preoccupa rispetto a una cosa che lui ha detto essere irreversibile''. ''Noi ci confrontiamo con i problemi pratici delle persone, non vogliamo creare instabilità finanziaria e vogliamo rispettare le regole, ma vogliamo capire se chi ci ha proposto queste regole è in grado di gestirle e di garantire i risultati che deve garantire all'interno di questo quadro, perché c'è un problema rilevante'', conclude BAGNAI.